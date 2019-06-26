Стали известны подробности ЧП, в котором тракторист задавил парня, ремонтировавшего машину
Сегодня, 26 июня, в Белебее произошло ЧП – 30-летний мужчина за рулем погрузчика «Амкодор» на полном ходу наехал на припаркованный на обочине ВАЗ-2112. Легковушку в этот момент чинил 23-летний местный житель, который погиб от полученных травм. Его придавило между автомобилем и воротами гаража.
Водитель погрузчика с места ДТП скрылся, но позже его отыскали полицейские.
- Водитель был установлен и задержан с признаками алкогольного опьянения. Он отказался проходить медосвидетельствование, - сообщили в ГИБДД.
Местные жители передают, что на момент ДТП он был сильно пьян. Виновником аварии оказался сын начальника паспортно-миграционной службы.
У погибшего остались супруга и маленький сынок.
Тракторист въехал в припаркованный авто.
ИСТОЧНИК KP.RU