Стали известны подробности ЧП, в котором тракторист задавил парня, ремонтировавшего машину

СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-26T17:10:00+03:00

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Сегодня, 26 июня, в Белебее произошло ЧП – 30-летний мужчина за рулем погрузчика «Амкодор» на полном ходу наехал на припаркованный на обочине ВАЗ-2112. Легковушку в этот момент чинил 23-летний местный житель, который погиб от полученных травм. Его придавило между автомобилем и воротами гаража.

Водитель погрузчика с места ДТП скрылся, но позже его отыскали полицейские.

- Водитель был установлен и задержан с признаками алкогольного опьянения. Он отказался проходить медосвидетельствование, - сообщили в ГИБДД.

Местные жители передают, что на момент ДТП он был сильно пьян. Виновником аварии оказался сын начальника паспортно-миграционной службы.

У погибшего остались супруга и маленький сынок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="356" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/716818" frameborder="0"></iframe> Тракторист въехал в припаркованный авто.

ИСТОЧНИК KP.RU