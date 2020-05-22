2020-05-22T13:14:25+03:00
Происшествия

Уфимец, расстрелявший людей и иномарку на Южном автовокзале, предстанет перед судом

Обвиняемый частично признал свою вину
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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25-летний житель Уфимского района, устроивший 9 июня 2019 года стрельбу возле Южного автовокзала, убивший человека и ранивший его спутницу, предстанет перед судом. Накануне прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу: уфимцу вменяется убийство, умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью и умышленное повреждение чужого имущества.

По версии следствия, обвиняемый в мае прошлого года занял у своего знакомого 30 тысяч рублей, чтобы решить проблему со сдачей сессии в университете. А позже, чтобы не отдавать долг, назначил встречу приятелю возле автовокзала и из охотничьего ружья застрелил его. 25-летний потерпевший скончался на месте, а одна из пуль рикошетом задела его 24-летнюю подругу, которая также находилась в салоне автомобиля. Девушка выжила только благодаря своевременной медицинской помощи от прохожего. Позже неадекватный мужчина прикладом ружья разбил стекла в машине и повредил кузов.

- Обвиняемый частично признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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