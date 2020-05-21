Стала известна личность покончившей с собой в Уфе пациентки COVID-госпиталя

21 Май 2020 2020-05-21T20:03:56+03:00

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В минувшую среду всю Уфу потрясла новость: пожилая пациентка ГКБ №18, которую недавно перепрофилировали под COVID-госпиталь, свела счеты с жизнью. У 69-летней жительницы Уфы подозревали коронавирус, но диагноз не был подтвержден.

Ранее «КП-Уфа» писала об этом жутком случае. В минздраве Башкирии «Комсомолке» подтвердили, что женщина проходила лечение в 18-й больнице и у нее подозревали коронавирус.

Спустя чуть больше суток после ЧП стала известна личность погибшей женщины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 69-летняя Галлямова Д. проживала в центре Уфы и состояла на учете в психоневрологическом диспансере. В амбулаторной карте у нее значился диагноз: «шизофрения».

ИСТОЧНИК KP.RU