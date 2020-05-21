Стала известна личность покончившей с собой в Уфе пациентки COVID-госпиталя
В минувшую среду всю Уфу потрясла новость: пожилая пациентка ГКБ №18, которую недавно перепрофилировали под COVID-госпиталь, свела счеты с жизнью. У 69-летней жительницы Уфы подозревали коронавирус, но диагноз не был подтвержден.
Ранее «КП-Уфа» писала об этом жутком случае. В минздраве Башкирии «Комсомолке» подтвердили, что женщина проходила лечение в 18-й больнице и у нее подозревали коронавирус.
Спустя чуть больше суток после ЧП стала известна личность погибшей женщины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 69-летняя Галлямова Д. проживала в центре Уфы и состояла на учете в психоневрологическом диспансере. В амбулаторной карте у нее значился диагноз: «шизофрения».
ИСТОЧНИК KP.RU