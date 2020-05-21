В Уфе в COVID-госпитале покончила с собой пациентка с подозрением на коронавирус

В минувшую среду, 20 мая, в Уфе покончила с собой 69-летняя пациентка COVID-госпиталя. Она проходила лечение в городской больнице №18, которую совсем недавно переоборудовали для пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в минздраве Башкирии, у пожилой уфимки коронавирус официально не был подтвержден, но подозрение на COVID-19 было.

- У пациентки официально коронавирус не обнаружили, было только подозрение, - рассказала «КП-Уфа» представитель минздрава Башкирии София Алешина.

Как известно, для постановки диагноза требуется несколько анализов и на момент гибели женщины они еще не пришли.

Причины такого поступка женщины теперь предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. По неподтвержденным пока данным у пенсионерки могло быть психическое расстройство.

Еще вчера на месте, где обнаружили женщину, работали сотрудники следкома по Башкирии, медики и полиция. Ранее в республике подобных случаев не фиксировал.

За время пандемии коронавируса в регионе от этой опасной инфекции скончались 18 человек. По данным минздрава Башкирии большинство из них люди пожилого и преклонного возраста.