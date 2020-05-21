2020-05-21T15:24:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В минздраве Башкирии рассказали подробности о новом очаге коронавируса в республике

Все заразившиеся опасной инфекцией находятся в Салаватском районе
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Иван МакеевФото: Иван Макеев
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Сегодня, 21 мая, во время оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров рассказал о возникновении нового очага коронавируса в регионе. Как выяснилось, коронавирус подхватили иностранные рабочие, которые трудились на территории Челябинской области. В настоящее время они все находятся в Салаватском районе.

Минздрав Башкирии раскрыл подробности происходящего. По данным пресс-службы, очаг находится в придорожной гостинице «Сказка». Здание было арендовано специально для размещения граждан Узбекистана, которые приехали на работу в тепличный комплекс «Горный». Как уже сообщалось, хозяйство находится в соседней Челябинской области.

По данным минздрава Башкирии в настоящее время в гостинице находятся 68 человек. Сейчас их всех осмотрели, у 13 из них взяли анализы. В больнице находятся 8 иностранных рабочих, остальные 60 изолированы в «Сказке».

Также в минздраве республики сообщают, что на изоляции находятся 18 человек, которые в первую очередь контактировали с рабочими и еще 10 человек по контакту второй очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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