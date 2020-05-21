Власти Башкирии рассказали о новом очаге коронавируса в республике
Сегодня, 21 мая, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров подтвердил информацию о новом очаге распространения коронавируса. По его словам, он возник совсем недавно в Салаватском районе.
- Очаг сформировался именно в среде приезжих рабочих. Они работают в соседней области, но живут у нас. И очаг у нас. И они у нас потом людей инфицируют. Точно также в Уфе у нас был небольшой очаг, мы его слава богу погасили вовремя, - заявил Радий Хабиров.
Глава Башкирии потребовал от районных глав установить наблюдение за теми рабочими, которые прибыли в Башкирию из соседних, мусульманских стран.
- Потому что они точно захотят прийти в мечеть (на Ураза-байрам. – Ред.) и мы получим новый очаг. Нужно этого не допустить, - подчеркнул Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU