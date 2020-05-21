В Башкирии за гибель подростка перед судом предстанут руководители детского лагеря

21 Май 2020 2020-05-21T12:51:18+03:00

Восьмикласснику было всего 15 лет

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В ближайшее время перед судом предстанут директор и замдиректора детского лагеря «Чайка», расположенного под Бирском. 47-летний руководитель и его 40-летний заместитель обвиняются сразу по несколькми статьям, среди которых «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». По версии следователей из-за халатности руководства в июне прошлого года погиб 15-летний подросток.

Накануне обвинительное заключение в отношении мужчин утвердил прокурор Башкирии Владимир Ведерников, сообщает пресс-служба ведомства. В прокуратуре республики также сообщают, что директор «Чайки» не признал свою вину.

Ранее «КП-Уфа» сообщала подробности несчастного случая, в результате которого погиб подросток. В один из солнечных дней июня 2019 года подростки без присмотра взрослых обустраивали волейбольную площадку. В какой-то момент один из парней вытащил удерживающий флагшток стержень. Практически сразу гигантская матча рухнула на другого мальчика. От полученных травм он скончался на месте.

- Расследование случая гибели несовершеннолетнего показало, что заместитель директора не обеспечил безопасность сооружения, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU