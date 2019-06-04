«Крючок был гнутый и ржавый»: подробности гибели подростка в детском лагере в Башкирии

Вторые сутки в Башкирии обсуждают страшную трагедию, случившуюся накануне, 2 июня, в бирском лагере «Чайка». На 15-летнего подростка упал шестиметровый металлический флагшток: от серьезной черепно-мозговой травмы мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи. Руководство лагеря уверено, что подросток сам вытащил крепление на флагштоке, а вот друзья, находившиеся рядом на месте происшествия, уверяют – парень погиб и-за банальной халатности лиц, отвечающих за безопасность в лагере.

«ПУЛЬС БИЛСЯ ВСЕ ТИШЕ И ТИШЕ»

Погибшим подростком оказался 15-летний житель Бирска Михаил М. (имя изменено –ред.) Успешно окончив восьмой класс, мальчик решил подзаработать летом и отправился в детский лагерь, где вместе с друзьями выполнял подсобную работу, получая за это пусть небольшие, но собственные деньги.

- Пашут там, как кони, за копейки. По закону четыре часа работы в день, их и оплачивают, остальное время называется «волонтерство» за красивые глаза! – впрочем, объясняют родители подростков -«волонтеров». - И один ответ на любой вопрос по поводу оплачиваемого рабочего времени: «Не нравится, валите». Раньше, помнится, там рабочие трудились, сейчас есть дети - волонтеры, зачем лишняя статья расходов?

Поскольку в сети представлены сотни версий случившегося, мы решили прояснить ситуацию непосредственно у тех, кто лично знал погибшего мальчика и находился в ту минуту рядом с ним.

- Мы заехали в лагерь на днях. План, что и как нужно делать, нам объяснили с самого начала, провели инструктаж, - рассказывает Антон С. (имя изменено - ред.)- Сначала мы убирали листья, потом я с приятелем остался убирать мусор, а трое ребят, включая Михаила, пошли на склад. Потом смотрю – они несут сетку для волейбола, стали ее натягивать. Мы занимались своими делами, а через минут двадцать я услышал истошный крик: «Помогите! На помощь!». Смотрю, Мишу несут к автобусу, на котором мы в город ездим.

Парень бросился к своему приятелю, тот лежал на земле без сознания, не шевелясь, с окровавленной головой. Вокруг собралась толпа зевак, все кричали, суетились, вызывали скорую.

- Я начал проверять пульс – он был нормальный ритмичный, поэтому я бросился в автобус, чтобы принести ватку с нашатырем, - рассказывает Антон. – Дал ему понюхать нашатырку, Миша слабо дернулся и затих. Снова проверяю пульс - он все меньше и меньше, потому чувствую, что вообще прекратился. Минут через 15 подъехала скорая помощь, начали его откачивать, а нас всех в корпус лагеря загнали.

Когда парень снова вышел на улицу, то увидел, что его друг по-прежнему лежит на земле, прикрытый покрывалом. Вокруг столпились воспитатели и плакали, а директор кричал на подростков-работников, обвиняя их во всех грехах.

- Я сразу понял, что Миша умер, - вздыхает Антон. – И нам потом врач, который приехал на скорой, всем сказал – крючок крепления был погнут. Я проверил сам – крепление было старое, ржавое, а сама труба настолько тяжелая, что я даже не мог ее приподнять. Директор опрашивал лучшего друга Михаила, кричал на него, что тот едва не плакал. А во мне в тот момент кипела такая злость – вы не досмотрели, что на территории лагеря стоит такая железная махина, на которую дунешь – она тебе и свалится на голову, и теперь смеете кого-то обвинять?

«ЭТО ХАЛАТНОСТЬ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!»

Что парень не виноват в своей гибели, подтверждают и многие другие подростки, которые были в тот момент рядом и все видели своими глазами.

- Сейчас легче всего выдумать, но я видел, что Михаил никуда не залезал и ничего специально не выдергивал. Он просто эту трубу нечаянно задел, даже не облокачивался на нее, вот она и свалилась на голову! – утверждает еще один знакомый погибшего Тимур Т. (имя изменено – ред.)

- Он ничего не выдергивал, люди, услышьте уже! И как мать выла на весь лес, потеряв мальчика своего, не дай Бог кому услышать! Наши дети - свидетели, которых даже никто не спрашивал, все как всегда решилось само собой! – возмущена до предела мать одного из подростков Матильда Ф. в социальных сетях .

- Такая труба не то, что 15-летним ребенком не должна была вытаскиваться. Она даже при раскачке взрослым не должна была даже шелохнуться. Потому что изначально все это бетонируется. Ребенок не виноват, это халатность и безответственность взрослых, - вторит ей Эльвера Д.

Сейчас обстоятельства гибели Михаила выясняют следователи, которые уже возбудили уголовное дело и проверят, насколько соблюдались нормы безопасности на территории детского учреждения. До руководства лагеря корреспондентам «КП-Уфа» также пока не удалось дозвониться, но как только нам удастся выслушать вторую точку зрения, мы обязательно ее опубликуем.

ОФИЦИАЛЬНО

- По факту смерти несовершеннолетнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и работники лагеря. В ходе расследования уголовного дела действиям (или бездействию) должностных лиц и других работников, ответственных за соблюдение требований безопасности при нахождении на территории детского лагеря, будет дана правовая оценка.

- На данный момент установлено, что сотрудники лагеря привлекли 26 обучающихся школы № 9 г. Бирск для выполнения общественных работ по благоустройству его территории перед официальным открытием сезона. При этом с подростками не были оформлены трудовые отношения и не проведен инструктаж по технике безопасности, - дополнили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - В настоящее время Бирской межрайонной прокуратурой продолжается проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. В ходе комплекса надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, привлекших детей к общественным работам, а также контролирующих органов, ответственных за безопасность детского лагеря. Прокуратура республики также поручила территориальным прокурорам проверить законность привлечения детей к подобной трудовой деятельности во всех районах республики.

Также стало известно, что в Бирск отправляется специальная комиссия, в состав которой вошли детский омбудсмен Милана Скоробогатова, депутат Государственного Собрания-Курултая РБ Римма Утяшева, заместитель министра образования Башкирии Гуллярия Ялчикаева и члены Общественного совета Министерства образования республики. 5 июня комиссия прибудет в лагерь, где внимательно изучит факты пребывания детей на территории учреждения во время подготовительных работ.