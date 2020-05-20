Снятая с должности главврача РКБ Эльза Сыртланова отказалась руководить уфимской поликлиникой
В лечебное учреждение, где она должна была продолжить карьеру, недоброжелатель прислал похоронные гвоздики
Сыртланова отказалась стать главврачом 38-й поликлиники
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Эльза Сыртланова, снятая накануне с должности главврача уфимской РКБ имени Куватова, где произошла вспышка коронавируса, отказалась руководить 38-й поликлиникой. Предполагалось, что именно там она продолжит свою карьеру. С чем именно связан отказ, неизвестно – в министерстве здравоохранения разводят руками: «Вопрос не к нам. Это ее собственное желание».
Когда стало известно о возможном переходе Сыртлановой в поликлинику, туда доставили похоронный букет из десяти гвоздик. По данным издания UFA1.RU, цветы доставил курьер. Заказчик мрачного подарка неизвестен.
ИСТОЧНИК KP.RU