В Башкирии неизвестный выбросил на улицу завязанный пакет с котятами внутри

20 Май 2020 2020-05-20T09:19:30+03:00

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В селе Темясово Баймакского района Башкирии неизвестный затолкал котят в пакет и оставил его на улице около местного магазина. К счастью, бедствующих маленьких животных вовремя заприметила местная жительница. Она полагает, что малышей выкинули сегодня поздней ночью.

«Разве так можно?! У нас круглосуточное видеонаблюдение, не составит труда узнать, кто это сделал», – написала нашедшая котят девушка в одном из пабликов «ВКонтакте.

В этом году это далеко не первый такой случай, ставший достоянием общественности. Так, в феврале в башкирской столице горожанин сбросил с балкона три пакета с новорожденными котятами, а затем вынес на улицу их окровавленную мать.

ИСТОЧНИК KP.RU