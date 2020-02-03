2020-02-03T11:42:28+03:00
Происшествия

«Сбросил с 5 этажа котят и вынес окровавленную мать»: уфимец скидывал на детей пакеты с новорожденными котятами

Большая часть животных разбилась или замерзла насмерть
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В Уфе произошел случай вопиющей жестокости по отношению к домашним животным. Мужчина выбросил с пятого этажа три пакета с новорожденными котятами и вынес на улицу их окровавленную мать. О том, что произошло вечером 30 января напротив дома по улице Невского, 14, в соцсетях рассказала уфимка Светлана Казакова.

– Внизу в это время находились несовершеннолетние, которые бросились подбирать котят и плакали, пока мужчина продолжал завязывать новые пакеты и бросать на школьников, ползающих по сугробу, – передал очевидец.

Когда уфимец спустился избавиться от кошки, то остался покурить на улице. Он смотрел на школьников, собирающих трупы, а затем отправился по своим делам. Итог: двое котят разбились, двое выжили. Еще один пакет с четырьмя котятами застрял на ветках на уровне все того же пятого этажа.

– Приехавшая через час бригада МЧС не смогла снять пакет с дерева (лестница только до 2 этажа, ветки тонкие). Пакет с замерзшими насмерть новорожденными сняли только на следующий день 31 января, когда волонтер-правозащитница Оксана добилась-таки нужной техники, – рассказала Светлана. – Выживших кошку и двух ее котят забрал волонтер из организации «Потеряшки». Полиция говорит, что не может посодействовать, так как дверь хозяин квартиры не открывает, а соседи не знают, кто там живет.

По ее словам, 1 февраля в квартире живодера весь вечер горел свет, «но участковый, принявший заявление, по телефону в грубой форме сказал, чтобы его не беспокоили в первый день отпуска. Неравнодушные горожане пытались связаться по телефону 102 – но бес толку. Там пообещали перезвонить, но так и не сделали этого.

– Все, чего пока удалось добиться, сделано исключительно силами волонтеров и свидетелей, представители же закона и служб спасения пока только разочаровывают, – констатировала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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