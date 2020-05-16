2020-05-16T07:48:09+03:00
Происшествия

Власти раскрыли секрет цинкового гроба, найденного на трассе в Башкирии

Местные жители решили забрать страшную находку домой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Рядом с трассой на территории Бакалинского района Башкирии обнаружен вскрытый цинковый гроб. Его заметил проезжавший мимо водитель ранним утром 15 мая. Выйдя из машины, он разглядел страшную находку. Облицованный цинком гроб находился в деревянном ящике, на внешней стенке которого было написано слово «голова». Внутри было пусто. Обеспокоенный автомобилист вызвал на место полицейских. Прибывшие по вызову правоохранители приняли решение передать гроб местным властям.

«В половине седьмого утра позвонил полицейский. Сказал, что рядом с трассой Бакалы - Килеево лежит гроб, – сообщил в беседе с корреспондентом «КП-Уфа» глава местного сельсовета. – Отвезли его на местное кладбище. У нас там церковь есть. У батюшки спросил, что делать. Он сказал, примерно три дня пусть побудет – может, хозяин найдется. Вдруг вылетел из машины на ходу. Скорее всего, везли издалека. Если бы похороны у нас были, мы бы знали».

Местная администрация намерена дождаться понедельника: гроб закопают или сожгут, если его хозяин не объявится. Инцидент всерьез насторожил местное населения. Некоторые опасаются, что гроб мог предназначаться для умершего от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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