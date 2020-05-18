2020-05-18T10:04:06+03:00
Происшествия

Бывший чиновник из правительства Башкирии пойдет под суд за покушение на мошенничество

Обвинительное заключение утвердил прокурор республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: УФСБ по БашкирииФото: УФСБ по Башкирии
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Бывший чиновник из правительства Башкирии Ильнур Абсалямов пойдет под суд за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Обвинительное заключение в отношении 39-летнего экс-директора департамента экономического развития утвердил прокурор республики Владимир Ведерников. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд.

По версии следствия, в декабре прошлого года госслужащий получил от коммерческой организации три миллиона рублей за помощь в ускорении процедуры оплаты Минземимуществом «выполненных указанной фирмой работ по почвенному обследованию, оцифровке и корректировке электронных почвенных карт в рамках государственных контрактов».

На самом деле чиновник не обладал такими полномочиями и повлиять на ведомство не мог. Абсалямова задержали во время получения денег. Как ранее сообщала «КП-Уфа», представитель фирмы-участницы махинации сам обратился к правоохранителям. Свою вину госслужащий признал. В декабре его уволили из аппарата правительства по собственному желанию.

Отметим, что до середины мая 2019 года чиновник имел прямую связь с Минземимуществом РБ – он был заместителем министра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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