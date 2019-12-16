2019-12-16T13:13:37+03:00
Происшествия

Чиновника правительства Башкирии обвиняют в особо крупном взяточничестве

После задержания он лишь частично признал свою вину
Павел КРАЙНОВ
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Ильнуру Абсалямову предъявили обвинение в получении крупной взятки. Фото: ИА «Башинформ».Ильнуру Абсалямову предъявили обвинение в получении крупной взятки. Фото: ИА «Башинформ».
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В минувшую пятницу, 13 декабря, стало известно о задержании высокопоставленного чиновника из аппарата правительства Башкирии - директора департамента экономического развития. На момент подготовки статьи, на официальном сайте кабинета министров было указано, что эту должность занимает Ильнур Абсалямов. До середины мая 2019 года он занимал пост заместителя министра земельных и имущественных отношений республики.

ВИНУ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО

По данным следствия, сотрудник аппарата правительства потребовал от одной из фирм три миллиона рублей. За эту сумму он обещал оказать содействие руководству организации в получении новых контрактов от минземимущества. Более того, фирма уже выполнила работу по контракту, но на тот момент оплату еще не получила. Чиновник пообещал, что поможет «решить этот вопрос».

Сделав вид, что согласились дать взятку, сотрудники фирмы обратились в правоохранительные органы. В назначенный день чиновник пришел на встречу и получил крупную сумму денег наличными, после чего его задержали силовики.

На данный момент Ильнур Абсалямов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он признал лишь частично. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, а пока расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении УФСБ по Башкирии.

На фото - чиновник сразу после задержания. Фото: УФСБ по Башкирии

На фото - чиновник сразу после задержания. Фото: УФСБ по Башкирии

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ранее в поле зрения правоохранительных органов попал бывший начальник Ильнура Абсалямова, экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев. Как только в республике сменился глава, его «попросили» с поста, а затем стали тщательно проверять его деятельность.

В апреле этого года Евгения Гурьева задержали и обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, еще в 2015 году министр организовал продажу казенных земель в обход конкурсных процедур. Два земельных участка, расположенные в Уфе, он якобы распорядился продать по заниженной стоимости. Общая площадь государственной земли, переданной в частные руки, составила 17 тысяч квадратных метров.

Сейчас Евгений Гурьев дожидается суда под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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