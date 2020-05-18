2020-05-18T09:25:51+03:00
Происшествия

«Родственники боятся выходить из дома»: в Башкирии устроили травлю подростка, избившего инвалида

Стало известно, с чего начался конфликт
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подростку из Стерлитамака, который избил инвалида в подъезде, поступают угрозы расправы от неизвестных. Пользователи социальных сетей выяснили адрес юноши и устроили настоящую травлю, в том числе и на его семью. Об этом рассказал знакомая подростка в одном из пабликов «ВКонтакте». Она попросила людей не быть настолько жестокими и сжалиться над ним.

«Хватит травить, хватит угрожать – особенно его родственникам, отцу и маме. Родственники бояться выходить из дома в магазин, бояться за свою жизнь и за жизнь знакомых, – пишет Ксения. – Перестаньте вытворять правосудие сами, хватит, будьте вы людьми! Ребенок он еще, не понимал, что делал, он не чем не исправит эту ситуацию».

Но едва ли этот пост разжалобил разъяренных людей. Они написали, что все равно намерены самолично наказать зарвавшегося подростка.

Как выяснилось, сам конфликт произошел еще месяц назад. Он начался из-за того, что группа молодых людей вела себя шумно, и 50-летний мужчина решил их усмирить ушатом воды.

«По предварительным данным, конфликт между 50-летним местным жителем и 15-летним подростком произошёл в апреле, когда группа молодых людей находилась около одного из жилых домов и вела себя шумно. Мужчина, проживающий в доме, вылил на них ведро воды. Участники инцидента были доставлены в полицию. Проверку проводят инспекторы по делам несовершеннолетних», – сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. На родителей подростка был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитания несовершеннолетнего.

Напомним, о самом случае стало известно только вчера, 17 мая. В социальных сетях появился ролик, на кадрах которого парень набрасывается с кулаками на инвалида в подъезде жилого дома.

В Стерлитамаке подросток избил инвалида // 18.05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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