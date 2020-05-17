2020-05-17T18:53:33+03:00
Общество

В Башкирии молодой парень жестоко избил беззащитного дедушку

Все происходящее его приятели сняли на видео
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
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Видео с избиением пожилого инвалида в Стерлитамаке вызвало негодование пользователей в соцсетях. На пенсионера набросился с кулаками молодой человек, а его приятели снимали происходящее на смартфон.

Опубликовавший ролик аноним написал, что изначально молодежь хотела пошутить над дедушкой. Однако, судя по всему, шутка зашла слишком далеко. На кадрах видно, как парень и инвалид сначала препираются из-за палки, каждый пытается отобрать ее у другого. В какой-то момент хулиган пускает в ход кулаки и с силой бьет пенсионера по голове несколько раз. Тот практически не дает отпора, только оседает под градом ударов.

Действия парня вызвали шквал возмущения в комментариях. Кто-то предлагал передать материалы участковому, другие выразили намерение разобраться с юным изувером самостоятельно. Некоторые подписчики даже нашли страницу предполагаемого хулигана в соцсетях, но аккаунт был вскоре удален.

В Башкирии парень жестоко избил беззащитного дедушку.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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