В Башкирии молодой парень жестоко избил беззащитного дедушку

17 Май 2020 2020-05-17T18:53:33+03:00

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Видео с избиением пожилого инвалида в Стерлитамаке вызвало негодование пользователей в соцсетях. На пенсионера набросился с кулаками молодой человек, а его приятели снимали происходящее на смартфон.

Опубликовавший ролик аноним написал, что изначально молодежь хотела пошутить над дедушкой. Однако, судя по всему, шутка зашла слишком далеко. На кадрах видно, как парень и инвалид сначала препираются из-за палки, каждый пытается отобрать ее у другого. В какой-то момент хулиган пускает в ход кулаки и с силой бьет пенсионера по голове несколько раз. Тот практически не дает отпора, только оседает под градом ударов.

Действия парня вызвали шквал возмущения в комментариях. Кто-то предлагал передать материалы участковому, другие выразили намерение разобраться с юным изувером самостоятельно. Некоторые подписчики даже нашли страницу предполагаемого хулигана в соцсетях, но аккаунт был вскоре удален.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/779600" frameborder="0"></iframe> В Башкирии парень жестоко избил беззащитного дедушку.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU