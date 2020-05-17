В Башкирии молодой парень жестоко избил беззащитного дедушку
Видео с избиением пожилого инвалида в Стерлитамаке вызвало негодование пользователей в соцсетях. На пенсионера набросился с кулаками молодой человек, а его приятели снимали происходящее на смартфон.
Опубликовавший ролик аноним написал, что изначально молодежь хотела пошутить над дедушкой. Однако, судя по всему, шутка зашла слишком далеко. На кадрах видно, как парень и инвалид сначала препираются из-за палки, каждый пытается отобрать ее у другого. В какой-то момент хулиган пускает в ход кулаки и с силой бьет пенсионера по голове несколько раз. Тот практически не дает отпора, только оседает под градом ударов.
Действия парня вызвали шквал возмущения в комментариях. Кто-то предлагал передать материалы участковому, другие выразили намерение разобраться с юным изувером самостоятельно. Некоторые подписчики даже нашли страницу предполагаемого хулигана в соцсетях, но аккаунт был вскоре удален.
В Башкирии парень жестоко избил беззащитного дедушку.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU