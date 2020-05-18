В Башкирии водители общественного транспорта страдают из-за масочного режима

18 Май 2020 2020-05-18T08:13:29+03:00

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Масочный режим в Башкирии отразился на здоровье водителей общественного транспорта. Накануне, 17 мая, главе республики Радию Хабирову пожаловалась шофер троллейбуса из города Стерлитамака Зинаида Маркелова. Она написала комментарий под одним из постов руководителя региона «ВКонтакте». По словам женщины, у некоторых ее коллег из-за многочасового ношения масок и перчаток на коже начались высыпания.

«Почему мы должны ездить в масках и надевать перчатки? Я работаю в раздельной кабине, и мой руль никто не трогает. Сами попробуйте поработать 12 часов во всем этом. Нельзя постоянно дышать своим же СО2. И тем более в жару. У многих уже появились высыпания на коже», – написала Маркелова.

На комментарий женщины власти отреагировали спустя 40 минут. Сотрудник рабочей группы при администрации Главы РБ по обращениям жителей Тимур Ханнанов написал, что «обращение принято» и ответ будет подготовлен.

Напомним, масочный режим в Башкирии был введен 4 мая. Жители республики должны находиться в любых общественных местах – в том числе в транспорте и на улице – в медицинских или защитных масках. Нарушителям режима грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU