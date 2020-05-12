2020-05-12T14:31:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии ввели штрафы за нарушение «масочного» режима

Жители региона могут «попасть» на 1000-3000 рублей
Эльвина АПАРИНА
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Каждый житель региона в общественных местах, магазине, аптеке, больнице может появляться только в маске.Каждый житель региона в общественных местах, магазине, аптеке, больнице может появляться только в маске.
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С 4 мая на территории Башкирии действует так называемый «масочный» режим, который ввел Радий Хабиров. Суть в том, что каждый житель региона в общественных местах, магазине, аптеке, больнице может появляться только в маске.

Депутаты Курутлая уже установили штрафы за нарушение масочного режима. - Те, кто нарушает установленные правила, безответственно относятся не только к собственному здоровью, но и к здоровью окружающих. То же игнорирование масочного режима в общественных местах способствует распространению вируса. Не от хорошей жизни мы идем на эти меры. На кону жизни и здоровье тысяч жителей нашей республики, - сказал Константин Толкачев.

Исходя из ситуации, могут выписать штраф в размере от 1000 до 3000 рублей, а за повторное нарушение придется заплатить от 3000 до 5000 рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 5000 тысяч до 15000 рублей, для юридических лиц – от 50000 до 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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