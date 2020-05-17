Нудист из Уфы застрял за тысячи километров от дома

17 Май 2020 2020-05-17T14:59:24+03:00

У яхты, на которой он отправился в Керчь, сломался мотор

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Уфимец Александр Маликов пару лет назад назад решил податься в кругосветное путешествие. Мужчина продал долю в квартире и купил яхту, которую назвал "Пенелопа". На ней он первым делом отправился в Керчь, чтобы отдохнуть на местных диких пляжах, где ему как нудисту было бы комфортно.

В итоге отдых в городе-герое затянулся аж на 10 месяцев. Все это время уфимец живет на судне - ест морепродукты, удит рыбу. Продолжить путь мужчине мешают не только закрытые из-за вируса границы, проблема еще и в "Пенелопе".

В беседе с журналистами издания "Крым 24" Александр рассказал, что у яхты сломался мотор. Сейчас мужчина ищет деньги и мастера, чтобы его починить. Как только "Пенелопа" будет на ходу, он намерен отправиться дальше навстречу мечте.

ИСТОЧНИК KP.RU