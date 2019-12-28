2019-12-28T16:36:02+03:00
Общество

Нудист из Уфы продал дом и перебрался в Крым

Мужчина всегда грезил о морских далях и недавно решился на непростой выбор
Павел КРАЙНОВ
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Фото: КП-КрымФото: КП-Крым
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55-летний уроженец Башкирии Александр Маликов всю жизнь мечтал ходить под парусом. Недавно он продал долю в квартире, которая досталась ему от родителей и купил яхту. Он назвал судно «Пенелопа» и поселился на ней в бухте под Керчью. Также мужчина признался, что он нудист, и перебрался в Крым, чтобы быть поближе к диким пляжам.

Уфимец когда-то служил на флоте в Петропавловске-Камчатском, вот и «заболел» тогда любовью к морю. После смерти мамы он перебрался в Крым и осуществил свою мечту. Но на сегодняшний день Александр оказался в сложной жизненной ситуации – рыба не ловится, другого жилья кроме судна у него нет.

Свой путь в бухту Керчи Александр начал 28 мая, а пришвартовался 17 июля. Сперва он планировал бросить якорь поближе к Сочи или же в Севастополе, но морские волки его отговорили: мол, море там глубокое и свирепое, пока якорь за дно зацепится, то яхту выбросит волна на берег, - пишет «КП-Крым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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