Число заразившихся коронавирусом в Башкирии превысило 2000 человек
За сутки в Башкирии COVID-19 подтвердили у 98 человек. Общее число подхвативших коронавирусную инфекцию в регионе на 17 мая перешагнуло порог в две тысячи человек, составляя на данный момент 2061 заболевшего. Актуальные цифры опубликовали Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом и портал стопкоронавирус.рф.
Количество выздоровевших на сегодняшний день - 651 человек. В тяжелом состоянии в больницах находятся 34 пациента. К счастью, летальных случаев со вчерашнего дня, 16 мая, зарегистрировано не было: в регионе остается 17 погибших от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU