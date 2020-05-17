Число заразившихся коронавирусом в Башкирии превысило 2000 человек

17 Май 2020 2020-05-17T13:09:46+03:00

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За сутки в Башкирии COVID-19 подтвердили у 98 человек. Общее число подхвативших коронавирусную инфекцию в регионе на 17 мая перешагнуло порог в две тысячи человек, составляя на данный момент 2061 заболевшего. Актуальные цифры опубликовали Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом и портал стопкоронавирус.рф.

Количество выздоровевших на сегодняшний день - 651 человек. В тяжелом состоянии в больницах находятся 34 пациента. К счастью, летальных случаев со вчерашнего дня, 16 мая, зарегистрировано не было: в регионе остается 17 погибших от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU