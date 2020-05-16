2020-05-16T17:08:32+03:00
Общество

Стала известна судьба 14-летней уфимки с татуировкой, пропавшей 1 мая

Девушку отыскали живой
Эльвина АПАРИНА
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Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили, что девушка «найдена, жива»Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили, что девушка «найдена, жива»
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В Уфе вчера вечером, 15 мая, прекратили поиски 14-летней школьницы с татуировкой, которая 1 мая исчезла. Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили, что девушка «найдена, жива». Где находился подросток целых две недели и как ее нашли, история умалчивает.

Напомним, что родители подростка обратились в полицию 1 мая с заявлением, что их дочь ушла к подруге и пропала. В день пропажи девочка несколько раз созванивалась с матерью, а потом выключила телефон. К счастью, поиски завершились благополучно, она передана своим родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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