«Поехала ночевать к подруге»: в Уфе без вести пропала 14-летняя школьница

13 Май 2020 2020-05-13T17:24:55+03:00

Девочка ушла из дома еще 1 мая и изредка звонила матери, а потом перестала выходить на связь

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В Уфе полиция разыскивают 14-летнюю Екатерину Тимофееву. Как рассказала мама школьницы, вечером 1 мая ее дочь сказала, что пойдет ночевать к подруге, проживающей на улице Зорге. После этого девочка несколько раз созванивалась с матерью, а когда Екатерина перестала выходить на связь, перепуганные родители написали заявление о пропаже в полицию.

Приметы: на вид 14-15 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, волосы длинные светлые крашенные.

Особые приметы: есть татуировки - две розы и надпись.

Была одета: куртка ветровка синего цвета, футболка и джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении Екатерины Тимофеевой, просьба немедленно сообщить в полицию по номеру 02 или (347) 279-39-02, (347) 237-19-60.

ИСТОЧНИК KP.RU