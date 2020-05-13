«Поехала ночевать к подруге»: в Уфе без вести пропала 14-летняя школьница
В Уфе полиция разыскивают 14-летнюю Екатерину Тимофееву. Как рассказала мама школьницы, вечером 1 мая ее дочь сказала, что пойдет ночевать к подруге, проживающей на улице Зорге. После этого девочка несколько раз созванивалась с матерью, а когда Екатерина перестала выходить на связь, перепуганные родители написали заявление о пропаже в полицию.
Приметы: на вид 14-15 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, волосы длинные светлые крашенные.
Особые приметы: есть татуировки - две розы и надпись.
Была одета: куртка ветровка синего цвета, футболка и джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета.
Если вам что-то известно о местонахождении Екатерины Тимофеевой, просьба немедленно сообщить в полицию по номеру 02 или (347) 279-39-02, (347) 237-19-60.
ИСТОЧНИК KP.RU