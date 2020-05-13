2020-05-13T12:13:22+03:00
Общество

«Это ее первое место работы»: что известно о уфимском педагоге, издевавшейся над воспитанниками социального приюта

Сейчас скандальную соцработницу отстранили от обязанностей на время служебной проверки
Яна БАЗЕКИНА
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Адиля уверяла, что все ее ученицы в будущем обязательно станут проституткамиАдиля уверяла, что все ее ученицы в будущем обязательно станут проститутками
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В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии озвучили первые результаты служебной проверки в социальном приюте для детей и подростков. Именно там работает 19-летний педагог Адиля Н., которая прославилась тем, что снимала видео, на которых оскорбляет своих воспитанников и называет их «проститутками», а потом публиковала в своем инстаграме.

Выяснилось, что девушка получила среднее профессиональное образование в 2016 году, но работает в социальном приюте только с января 2020 года – это ее первое место работы, указанное в трудовой книжке. В должностные обязанности социального работника входило оформление документов воспитанников, а также сопровождение детей в школу и в больницу.

- Сотрудница приступила к работе 4 мая на 14 дневную непрерывную работу, так как все социальные приюты в республике работают в режиме изоляции. Со стороны руководителя социального приюта усматривается непрофессиональный подход к подбору кадров для работы с детьми, проведению собеседования с кандидатами, что, возможно, стало причиной случившегося, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По приказу руководства приюта Адилю Н. уже отстранили от работы, также в отношении нее проводится доследственная проверка органами прокуратуры и МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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