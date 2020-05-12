2020-05-12T16:49:30+03:00
Происшествия

Названа предварительная причина гибели 9-летнего ребенка из Башкирии, которого искали две недели

Смерть ребенка не несет криминальный характер
Эльвина АПАРИНА
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Малыша искали больше двух недель – сотни волонтеров, спасателей и правоохранители прошли десятки километров в лесахМалыша искали больше двух недель – сотни волонтеров, спасателей и правоохранители прошли десятки километров в лесах
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Гибель девятилетнего ребенка из Гафурийского района Башкирии, который пропал в конце апреля и был найден в реке мертвым, не несет криминальный характер. Об этом сообщили 12 мая в следственном комитете республики.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы смерть мальчика наступила в результате утопления, телесных повреждений на его теле не обнаружено.

Напомним, что школьник пропал 22 апреля – он вышел из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан, где находился в гостях вместе с родителями, после чего ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали поиски, после чего обратились в правоохранительные органы. Малыша искали больше двух недель – сотни волонтеров, спасателей и правоохранители прошли десятки километров в лесах. 8 мая его тело было найдено в реке.

В настоящее время следователи-криминалисты совместно со следователями территориального следственного отдела продолжают устанавливать все причины и условия, способствующие произошедшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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