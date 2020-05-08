Волонтеры рассказали подробности гибели пропавшего девятилетнего мальчика в Башкирии

8 Май 2020 2020-05-08T17:06:29+03:00

Ребенка три недели разыскивали по всему Гафурийскому району республики

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Сегодня, 8 мая, из Гафурийского района Башкирии пришли печальные известия: пропавшего три недели назад девятилетнего Рината Ф. (имя изменено. – ред.) нашли мертвым. Ребенок бесследно пропал еще 22 апреля и с тех пор его поиски практически не прекращались.

С первого же дня, когда Ринат ушел из дома в селе Нижний Ташбукан, на его поиски постоянно выезжали волонтеры поисковых отрядов «Поиск детей – Уфа» и «Лиза Алерт. Башкортостан», а также сотрудники правоохранительных органов, спасатели и местные жители.

- Ребенка нашли вблизи водоема, предположительно он утонул. Точно можно будет сказать только после экспертизы. В момент исчезновения ребенка началось сильное половодье. Подробнее сказать не могу, связь там плохая, - рассказал «Комсомолке» руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров.

Руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа» также поблагодарил за помощь в поисках госкомитет Башкирии по ЧС и сотрудников уголовного розыска регионального МВД, поисковые отряды «Легион Спас» и «Отклик».

ИСТОЧНИК KP.RU