В Башкирии в смерти шести рабочих на пожаре обвиняют фермера

12 Май 2020 2020-05-12T13:58:37+03:00

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Стали известны подробности пожара в Туймазинском районе Башкирии, в котором 9 мая погибли шесть человек. Как рассказали в следкоме, в смерти рабочих обвиняется директор крестьянского хозяйства. Мужчине уже предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Выяснилось, что фермер незаконно переоборудовал второй этаж складского помещения для временного проживания. Тут он разместил на проживание семерых работников тепличного хозяйства. Директор был в курсе, что электрическая сеть в помещении работает в аварийном пожароопасном режиме и не отвечает предъявляемым требованиям, но не предпринял должных мер по обеспечению мер противопожарной безопасности в помещении. Из-за этого произошло возгорание, шестеро работников теплицы погибли, седьмой получил ожоги и был госпитализирован.

В данное время следователи провели первоначальный объем следственных действий, назначили комплекс необходимых экспертных исследований. Сейчас допрашиваются очевидцы, изучается организационно-распорядительная документация крестьянского хозяйства, с обвиняемым проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU