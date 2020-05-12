2020-05-12T13:58:37+03:00
Происшествия

В Башкирии в смерти шести рабочих на пожаре обвиняют фермера

Директору крестьянского хозяйства уже предъявили обвинение
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
В данное время следователи провели первоначальный объем следственных действий, назначили комплекс необходимых экспертных исследованийВ данное время следователи провели первоначальный объем следственных действий, назначили комплекс необходимых экспертных исследований
Изменить размер текста:

Стали известны подробности пожара в Туймазинском районе Башкирии, в котором 9 мая погибли шесть человек. Как рассказали в следкоме, в смерти рабочих обвиняется директор крестьянского хозяйства. Мужчине уже предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Выяснилось, что фермер незаконно переоборудовал второй этаж складского помещения для временного проживания. Тут он разместил на проживание семерых работников тепличного хозяйства. Директор был в курсе, что электрическая сеть в помещении работает в аварийном пожароопасном режиме и не отвечает предъявляемым требованиям, но не предпринял должных мер по обеспечению мер противопожарной безопасности в помещении. Из-за этого произошло возгорание, шестеро работников теплицы погибли, седьмой получил ожоги и был госпитализирован.

В данное время следователи провели первоначальный объем следственных действий, назначили комплекс необходимых экспертных исследований. Сейчас допрашиваются очевидцы, изучается организационно-распорядительная документация крестьянского хозяйства, с обвиняемым проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, как в Башкирии будут работать школы и детские сады
В Башкирии ввели штрафы за нарушение «масочного» режима
В Башкирии в смерти шести рабочих на пожаре обвиняют фермера
УГНТУ приглашает на День открытых дверей в онлайн-формате
Опубликован список предприятий, которым разрешено работать в Башкирии после 12 мая
Известна личность 16-го жителя Башкирии, умершего от коронавируса
Насколько безопасно сейчас инвестировать в недвижимость?
Радий Хабиров подписал указ о смягчении режима самоизоляции в Башкирии: что изменилось с 12 мая 2020 года
У 10 вернувшихся в Башкирию вахтовиков нашли коронавирус
За сутки в Башкирии от коронавируса скончался еще один человек
«Сын брезгует заходить»: пожилой уфимец остался один в квартире без помощи
7 млрд рублей Башкирия получит на выплаты семьям с детьми
Компания «БашРТС» приступает к гидравлическим испытаниям
«Масочный режим необходимо усилить»: врачи о необходимости ношения защитных масок
Власти Башкирии будут контролировать расходы бюджета, выделенные на борьбу с коронавирусом
За сутки количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 80