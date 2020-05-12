«Маска становится неотъемлемым атрибутом нашей жизни»: Радий Хабиров - о масочном режиме

12 Май 2020 2020-05-12T08:28:39+03:00

Руководитель республики попросил позаботиться о том, чтобы средства индивидуальной защиты были на прилавках

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Глава Башкирии Радий Хабиров призвал граждан региона носить маски в период режима самоизоляции. По его словам, в некоторых городах жители до сих пор пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Он заметил это во время поездки по районам.

На оперативном совещании в правительстве он поручил подводить людей к тому, что «маска становится неотъемлемым атрибутом нашей повседневной жизни». Руководитель республики поручил правительству создать условия, чтобы «в аптеках на постоянных условиях были маски».

Напомним, маски и перчатки нужно носить в помещениях: банках, магазинах, в автобусах, такси, офисах.

ИСТОЧНИК KP.RU