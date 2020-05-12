12 Май 2020 2020-05-12T08:21:44+03:00

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии 12 мая Радий Хабиров рассказал, где обязательно нужно носить маски и перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом.

- Мы расширяем возможности людей выходить на улицу. Уже весна полным ходом идет. Мы активно работаем в отношении тех мест, где есть высокая вероятность заразиться коронавирусом, - сказал Хабиров.

Именно поэтому масочный режим продолжает действовать. Маски и перчатки нужно носить в помещениях: банках, магазинах, в автобусах, такси, офисах.

Также глава региона поручил заняться дезинфекцией подъездов и лифтов.

ИСТОЧНИК KP.RU