Минздрав Башкирии рассказал о тестах погибшей медсестры

11 Май 2020 2020-05-11T15:56:59+03:00

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Обстоятельства смерти 56-летней медсестры в Белебеевской центральной больнице продолжают вызывать вопросы у ее близких и общественности. Женщина, напомним, взаимодействовала с зараженными коронавирусом пациентами, а затем тяжело заболела сама. После отрицательного теста на коронавирусную инфекцию ей был поставлен диагноз ОРВИ, однако спустя две недели домашнего лечения ей стало намного хуже. Женщину поместили в реанимацию под аппарат ИВЛ, где через сутки она скончалась.

У семьи погибшей остались вопросы относительно причины ее смерти. Сегодня, 11 мая, Минздрав Башкирии прокомментировал эту ситуацию. В ведомстве объяснили, что родственникам выдано первичное заключение о смерти, которое будет заменено окончательным лишь тогда, когда придут результаты анализов взятого у погибшей биоматериала.

"Так как у пациентки имелось несколько сопутствующих заболеваний, каждое из которых могло выступить причиной смерти, с целью идентификации возбудителя пневмонии было проведено взятие биологического материала для гистологического и ряда других дополнительных исследований, в частности мазки для выявления генетического материала SARS-COV-2", - объяснили в Минздраве Башкирии.

Пока же исследование мазков продолжается, поэтому точная причина смерти медсестры не определена.

ИСТОЧНИК KP.RU