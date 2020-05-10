Коронавирус в Башкирии, последние новости на 11 мая 2020 года: количество заболевших близко к 1,5 тысячам
«Комсомольская Правда - Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро, 11 мая, количество заболевших опасной болезнью в регионе составляет 1491 человек, из них 453 получают лечение в больницах.
В республику продолжают возвращать вахтовиков с месторождения в Якутии. 10 мая в аэропорту Уфы приземлился самолет, в котором находились 140 рабочих, застрявших на работе из-за коронавируса. У прибывших взяли анализы и разместили в специальных обсерваторах на три недели.
Значительная часть всех больных коронавирусом в Башкирии находятся в уфимской клинике БГМУ, которую успешно переформировали в ковидный госпиталь. Сейчас в этом лечебном учреждении находятся 66 пациентов. В больницах Нефтекамска и Белебея (в этих городах также были зафиксированы вспышки коронавируса в Башкирии) находятся 42 и 29 пациентов соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU