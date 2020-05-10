Коронавирус в Башкирии, последние новости на 11 мая 2020 года: количество заболевших близко к 1,5 тысячам

10 Май 2020 2020-05-10T20:28:07+03:00

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 11 мая 2020 года, что известно на данный момент

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«Комсомольская Правда - Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро, 11 мая, количество заболевших опасной болезнью в регионе составляет 1491 человек, из них 453 получают лечение в больницах.

В республику продолжают возвращать вахтовиков с месторождения в Якутии. 10 мая в аэропорту Уфы приземлился самолет, в котором находились 140 рабочих, застрявших на работе из-за коронавируса. У прибывших взяли анализы и разместили в специальных обсерваторах на три недели.

Значительная часть всех больных коронавирусом в Башкирии находятся в уфимской клинике БГМУ, которую успешно переформировали в ковидный госпиталь. Сейчас в этом лечебном учреждении находятся 66 пациентов. В больницах Нефтекамска и Белебея (в этих городах также были зафиксированы вспышки коронавируса в Башкирии) находятся 42 и 29 пациентов соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU