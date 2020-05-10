В Уфу прилетели еще 140 вахтовиков, которые застряли в Якутии

10 Май 2020 2020-05-10T19:49:21+03:00

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10 мая в Уфу оказались еще 140 вахтовиков, которые не могли выбраться с работы в Якутии.

Напомним, что почти две тысячи вахтовиков попали в неприятную ситуацию на Чаядинском месторождении в Якутии. Рабочие не могли добраться до дома из-за угрозы распространения коронавируса. В итоге было принято решение эвакуировать рабочих в Башкирию, где их начали размещать в специальных обсерваторах на три недели.

По данным пресс-службы главы Башкирии, сегодня в уфимском аэропорту приземлился самолет с еще 140 рабочими. Таким образом, сейчас в республике находятся 1210 вахтовиков, еще осталось доставить порядка 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU