В Уфу прилетели еще 140 вахтовиков, которые застряли в Якутии
10 мая в Уфу оказались еще 140 вахтовиков, которые не могли выбраться с работы в Якутии.
Напомним, что почти две тысячи вахтовиков попали в неприятную ситуацию на Чаядинском месторождении в Якутии. Рабочие не могли добраться до дома из-за угрозы распространения коронавируса. В итоге было принято решение эвакуировать рабочих в Башкирию, где их начали размещать в специальных обсерваторах на три недели.
По данным пресс-службы главы Башкирии, сегодня в уфимском аэропорту приземлился самолет с еще 140 рабочими. Таким образом, сейчас в республике находятся 1210 вахтовиков, еще осталось доставить порядка 600 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU