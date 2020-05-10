2020-05-10T09:01:52+03:00
Происшествия

«Это не повод его осквернять»: сестра найденного мертвым мужчины из Башкирии обратилась к общественности

Женщина просит провести тщательное расследование обстоятельств гибели брата
Рустем АХУНОВ
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Сестра найденного мертвым в поле жителя Башкирии обратилась к общественности и стражам порядка.

Напомним, что пропавшего еще восемь месяцев назад жителя Башкирии обнаружили мертвым в поле 26 апреля. Было известно, что в день исчезновения у пропавшего было застолье с коллегами-строителями. Примечательно, что пропал мужчина незадолго до того, как получить зарплату за длительный период.

Сестра мужчины сообщила, он был очень добрым человеком с золотыми руками, который очень любил жизнь и свою дочь.

- Очень больно слышать, как лица из следственного отдела сейчас хотят очернить его память, пытаются навязать, что якобы он был пьяницей. Если человек в день смерти немного и выпил, это не повод его вычёркивать как человека и осквернять! – возмущается женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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