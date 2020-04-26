Пропавший в сентябре после застолья молодой отец в Башкирии найден мертвым

26 Апр 2020 2020-04-26T14:04:17+03:00

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Поиски 37-летнего Ильгизара Минязева из Чекмагушщевского района Башкирии закончились трагично – накануне стало известно, что мужчину нашли мертвым. Что именно случилось с Ильгизаром, не уточняется.

Молодой отец пропал еще в сентябре. Он работал на стройке детского сада в селе Юмашево. В ночь на 18 сентября у них с другими строителями было застолье, после которого Ильгизар пропал к утру. Через несколько дней его заметили с перебинтованной головой в Шаране. Дома его ждали жена и маленькая дочь, надеясь, что Ильгизар скоро вернется живым.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU