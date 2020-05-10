«Забастовка обоснована»: вахтовик из Башкирии, застрявший в Якутии, рассказал об истинных причинах конфликта

10 Май 2020 2020-05-10T08:20:10+03:00

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Житель Нефтекамска Дамир М., работавший вахтой в Якутии, объяснил, что заставило людей выйти на забастовку.

Напомним, что в конце апреля появилась информация о том, что порядка двух тысяч вахтовиков, среди которых достаточно жителей Башкирии, устроили забастовку на месторождении полезных ископаемых в Якутии. Рабочие пожаловались, что не могут отпустить домой из-за ситуации с коронавирусом. Позже работодатель начал постепенно отправлять вахтовиков домой на самолетах. Помощь ему оказывали главы Якутии и Башкирии. Сейчас вахтовиков, прибывших в Башкирию, отправляют на обсервацию.

- Забастовка обоснована. Нас удерживали на работе и не отпускали домой. Нам ничего толком не объясняли, ответов на вопросы не было. Но слава Богу нас услышали. Новый генеральный директор начал принимать меры, чтобы нас увезли домой, - объяснил молодой человек.

Житель Башкирии рассказал, из-за чего на самом деле вахтовики начали забастовку в Якутии // 10.05.

ИСТОЧНИК KP.RU