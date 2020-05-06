В Уфу прибыли еще два рейса с вахтовиками из Якутии

6 Май 2020 2020-05-06T12:51:13+03:00

Всего в Башкирию из Якутии должны вернуться 1800 человек, на сегодняшний день прибыли 779 человек.

Еще 179 человек направлены в обсерваторы

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Сегодня 6 мая в аэропорту «Уфа» приземлились еще два самолета авиакомпании «Якутия». На воздушных суднах на родину вернулись еще 179 вахтовиков, застрявших на Чаяндинском месторождении.

У всех прибывших измерили температуру, после проверки их в аэропорту, рабочих отправили в обсерваторы на 21-дневный карантин.

- При обслуживании рейсов аэропорт «Уфа» принял все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. Работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что вчера 5 мая тоже приземлились два самолета с вахтовиками. Всего в Башкирию из Якутии должны вернуться 1800 человек, на сегодняшний день прибыли 779 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU