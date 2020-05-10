2020-05-10T08:01:56+03:00
Общество

В Башкирии увеличилось количество тяжких преступлений

Республика оказалась на шестом месте среди всех регионов страны
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Башкирии с начала 2020 года выросло количество тяжких преступлений.

Известно, что за период с января по март 2020 года в регионе было совершено 1051 тяжкое преступление. По сравнению с прошлым годом, количество увеличилось на 36,1%. Если говорить об общем количестве тяжких преступлений, то республика оказалась на шестом месте среди всех субъектов федерации. Логично, что на первом месте оказалась Москва. Портал UfacityNews сообщает, что следом идут Челябинская область, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области.

Также стоит отметить, что в республике нередки случаи домашнего насилия в период самоизоляции. Так, в конце апреля 52-летняя женщина жестоко расправилась с собственным взрослым сыном находясь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24