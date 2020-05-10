В Башкирии увеличилось количество тяжких преступлений

10 Май 2020 2020-05-10T08:01:56+03:00

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В Башкирии с начала 2020 года выросло количество тяжких преступлений.

Известно, что за период с января по март 2020 года в регионе было совершено 1051 тяжкое преступление. По сравнению с прошлым годом, количество увеличилось на 36,1%. Если говорить об общем количестве тяжких преступлений, то республика оказалась на шестом месте среди всех субъектов федерации. Логично, что на первом месте оказалась Москва. Портал UfacityNews сообщает, что следом идут Челябинская область, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области.

Также стоит отметить, что в республике нередки случаи домашнего насилия в период самоизоляции. Так, в конце апреля 52-летняя женщина жестоко расправилась с собственным взрослым сыном находясь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU