В Башкирии мать убила сына находясь в самоизоляции
В Салавате 52-летняя женщина расправилась с сыном прямо в своей квартире.
Известно, что семейная драма разыгралась в Салавате 22 апреля. В одной из квартир женщина распивала алкоголь в компании 35-летнего сына. В один момент родственники поругались, и хозяйка жилища схватилась за нож. По предварительной информации, она нанесла сыну один удар в ногу, который оказался смертельным.
Вскоре на место прибыли медики и полицейские, которые задержали убийцу собственного сына. Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства, при которых было совершено преступление. Женщина начала давать признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU