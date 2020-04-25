В Башкирии мать убила сына находясь в самоизоляции

25 Апр 2020 2020-04-25T13:43:04+03:00

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В Салавате 52-летняя женщина расправилась с сыном прямо в своей квартире.

Известно, что семейная драма разыгралась в Салавате 22 апреля. В одной из квартир женщина распивала алкоголь в компании 35-летнего сына. В один момент родственники поругались, и хозяйка жилища схватилась за нож. По предварительной информации, она нанесла сыну один удар в ногу, который оказался смертельным.

Вскоре на место прибыли медики и полицейские, которые задержали убийцу собственного сына. Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства, при которых было совершено преступление. Женщина начала давать признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU