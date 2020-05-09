На трассе в Башкирии под колесами легковушки погиб пожилой мужчина

9 Май 2020 2020-05-09T16:27:42+03:00

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В Краснокамском районе Башкирии накануне днем, 8 мая, под колесами легковушки погиб пожилой мужчина. О смертельном ДТП рассказали в пресс-службе республиканской ГИБДД.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что пешехода на 72 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск сбил 24-летний парень на Hyundai Accent. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудникам полиции автомобилист сказал, что погибший внезапно вышел на проезжую часть в неположенном месте.

фото: ГИБДД РБ

Это не единственный инцидент с летальным исходом на дорогах Башкирии за минувшие сутки. В Караидельском районе погиб 19-летний парень. Он был пассажиром в машине, которая врезалась в лошадей и вылетела в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU