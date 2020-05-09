На трассе в Башкирии под колесами легковушки погиб пожилой мужчина
В Краснокамском районе Башкирии накануне днем, 8 мая, под колесами легковушки погиб пожилой мужчина. О смертельном ДТП рассказали в пресс-службе республиканской ГИБДД.
В правоохранительном ведомстве сообщили, что пешехода на 72 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск сбил 24-летний парень на Hyundai Accent. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудникам полиции автомобилист сказал, что погибший внезапно вышел на проезжую часть в неположенном месте.
фото: ГИБДД РБ
Это не единственный инцидент с летальным исходом на дорогах Башкирии за минувшие сутки. В Караидельском районе погиб 19-летний парень. Он был пассажиром в машине, которая врезалась в лошадей и вылетела в кювет.
ИСТОЧНИК KP.RU