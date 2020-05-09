Житель Башкирии на легковушке сбил лошадей: погиб 19-летний парень

9 Май 2020 2020-05-09T14:34:09+03:00

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В Башкирии водитель на легковушке совершил наезд на лошадей и вылетел с дороги. В аварии погиб один из пассажиров. Инцидент с летальным исходом произошел на трассе Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, в оказавшихся на дороге животных врезался 25-летний местный житель за рулем «двенашки». После столкновения с лошадьми автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

«В результате 19-летний пассажир скончался на месте аварии. Также в ДТП пострадал водитель и его два пассажира», – сообщили в ГИБДД РБ, добавили, что в происшествии также погибло одно из животных.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано девять аварий, в которых два человека погибли и 14 – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU