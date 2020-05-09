УГНТУ представляет документальный фильм «Заслужил навеки славу Шаймуратов генерал…»

9 Май 2020 2020-05-09T09:00:12+03:00

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Наша Родина всегда славилась своими героическими сынами. Множество подвигов помнит наша земля, как простых рядовых солдат, так и генералов.

В канун 75-летия Великой Победы наша страна и Республика Башкортостан продолжают отдавать должное героям, не щадившим себя в борьбе с фашизмом.

Указом Президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, генерал-майору Минигали Мингазовичу Шаймуратову присвоено звание Героя России. Так, спустя 77 лет после его кончины награда нашла своего Героя. Это, действительно, уникальный случай в истории Великой Отечественной войны.

Задолго до сегодняшнего признания генерал Шаймуратов был народным героем Башкортостана. Славный боевой путь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которой он командовал в самые трудные военные годы, всегда оставался в памяти башкирского народа.

Автор фильма - Энгель Зайнетдинов

Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) представляет документальный фильм, посвященный памяти славного героя Великой Отечественной войны – генерала Минигали Шаймуратова «Заслужил навеки славу Шаймуратов генерал…», автором которого является исследователь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, ветеран нефтяной промышленности, кандидат экономических наук, член союза журналистов РФ и РБ Энгель Ахметович Зайнетдинов, выпускник Уфимского нефтяного института.

Документальный фильм «Заслужил навеки славу Шаймуратов генерал…» доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU