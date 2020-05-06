«Был привязан к лодке»: стала известна личность жителя Башкирии, которого нашли мертвым в реке

6 Май 2020 2020-05-06T10:04:40+03:00

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Стала известна личность жителя Башкирии, который был обнаружен мертвым в реке Малый Инзер Белорецкого района. Он трагически погиб во время экстремального отдыха. Погибшим оказался 32-летний Ялил К. Известно, что он родом из Сибая.

Место, где нашли тело Ялила // фото: ГК по ЧС

В злополучный день 1 мая мужчина отправился на сплав на надувным каяке. Из-за сильного течения его судно опрокинулось. Заметив это, очевидцы вызвали спасателей, но было уже поздно. Тело туриста было найдено в воде ниже по течению в пяти километрах от деревни Реветь. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», молодой человек был привязан к лодке страховочной веревкой – то, что должно было уберечь Ялила, его и погубило.

Та самая лодка, на которой сплавлялся мужчина // фото: ГК по ЧС

В социальных сетях близкие и родственники скорбят по погибшему. Они запомнили его как «достойного уважения, глубокого, мудрого и тонко чувствующего этот мир и людей человека». Ялила похоронили в минувший понедельник, 4 мая, на новом кладбище в Сибае.

ИСТОЧНИК KP.RU