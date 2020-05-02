В Башкирии во время сплава по Инзеру погиб турист

2 Май 2020 2020-05-02T09:15:37+03:00

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В пятницу, 1 мая, в Белорейцком районе Башкирии погиб турист. Мужчина сплавлялся по реке Малый Инзер на одноместном надувном каяке. В какой-то момент легкое судно перевернулось. Увидевшие это люди сразу вызвали спасателей. Увы, те уже не могли помочь любителю экстремального отдыха.

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что тело туриста и его каяк удалось найти выше по течению, около деревни Реветь. Труп передан следственно-оперативной группе.

- Все обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются, - пояснили в ведомстве.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU