В Башкирии во время сплава по Инзеру погиб турист
В пятницу, 1 мая, в Белорейцком районе Башкирии погиб турист. Мужчина сплавлялся по реке Малый Инзер на одноместном надувном каяке. В какой-то момент легкое судно перевернулось. Увидевшие это люди сразу вызвали спасателей. Увы, те уже не могли помочь любителю экстремального отдыха.
В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что тело туриста и его каяк удалось найти выше по течению, около деревни Реветь. Труп передан следственно-оперативной группе.
- Все обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются, - пояснили в ведомстве.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
ИСТОЧНИК KP.RU