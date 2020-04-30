2020-04-30T13:16:11+03:00
Общество

«Это наши братья»: Радий Хабиров вернет в Башкирию вахтовиков, у которых подозревают коронавирус

Рабочие застряли на месторождении в Якутии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что 1800 вахтовиков, которые в настоящий момент находятся в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, будут возвращены в Башкирию. К руководителю региона с соответствующей просьбой обратилась компания "Стройтранснефтегаз".

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении прошу вас принять вахтовых рабочих – жителей республики Башкортостан – в количестве 1800 человек для организации режима самоизоляции», – следовало из сообщения предприятия.

Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил, что «мы даже не задумываясь всех их возьмем. Это наши братья. Это наши дорогие жители». По его словам, часть этих вахтовиков уже инфицирована коронавирусом – «это ляжет очень серьезной нагрузкой на систему здравоохранения <…> скорее всего, у нас произойдет существенное увеличение инфицированных». Хабиров поручил вице-премьеру Андрею Назарову и руководителю аппарата главы республики Александру Сидякину запросить поддержку у полпреда Башкирии с поставкой лекарственных средств и аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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