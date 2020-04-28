2020-04-28T10:20:48+03:00
Общество

«Хотим вернуться к семьям здоровыми»: вахтовиков из Башкирии удерживают на объекте из-за коронавируса

Рабочие пожаловались на плохие условия содержания
Рустем АХУНОВ
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Вахтовики из Башкирии из-за коронавируса застряли на объекте в Якутии.

Видео стихийного митинга рабочих в редакцию «КП-Уфа» передала супруга одного из вахтовиков. Дело в том, что с усугублением ситуации с коронавирусом в стране, людей на объекте начали содержать как подозреваемых на заболевание. 22 апреля вахтовики прошли обследование на коронавирус, но результаты рабочим так и не сказали. Из-за этого люди, по сути, оказавшиеся взаперти на объекте, не понимают, есть ли среди них рабочие, действительно больные коронавирусом.

- Отсутствие физического контакта в таких условиях проживания категорически невозможно. Меры по изоляции ни к чему не приводят. Мы едим с общей посуды, моемся в общих банях, меняем общее постельное белье. Мы не знаем, что будет дальше, но мы хотим вернуться к семьям здоровыми, - сообщает рабочий.

Вахтовики из Башкирии бастуют в Якутии // 28.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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