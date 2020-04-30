«Это было непростое решение»: Радий Хабиров продлил в Башкирии режим самоизоляции

30 Апр 2020 2020-04-30T12:18:00+03:00

Радий Хабиров признался, что для него это было непростое решение

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Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно. Об этом руководитель региона объявил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

«Для нас это было непростое решение, потому что люди невероятно устали - от психологического прессинга, материальных проблем, падения благосостояния, потому что у людей просто деньги завершаются, да и просто сидения в майские дни у себя дома. Но мы принимаем с вами решение о самоизоляции», - сказал Хабиров. Он также заявил, что с 4 мая в Башкирии начинает действовать масочный режим.

Напомним, режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса был введен в республике 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU