«Это было непростое решение»: Радий Хабиров продлил в Башкирии режим самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно. Об этом руководитель региона объявил на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«Для нас это было непростое решение, потому что люди невероятно устали - от психологического прессинга, материальных проблем, падения благосостояния, потому что у людей просто деньги завершаются, да и просто сидения в майские дни у себя дома. Но мы принимаем с вами решение о самоизоляции», - сказал Хабиров. Он также заявил, что с 4 мая в Башкирии начинает действовать масочный режим.
Напомним, режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса был введен в республике 31 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU