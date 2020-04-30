В Башкирии произошел резкий рост больных коронавирусом
За сутки количество больных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 75 человек. Таким образом, общее количество больных увеличилось до 766.
Напомним, что в республике уже третий день количество выявленных больных коронавирусной инфекцией превышает 50 человек. В минздраве и роспотребнадзоре региона это объясняют тем, что в республике проводится большое количество анализов, соответственно, и положительных результатов по COVID-19 становится больше.
Тем не менее, в Башкирии уже достаточно давно не регистрируют смерти больных именно от коронавируса. Официальное количество смертей составляет 14.
Вместе с этим, аналитики федерального ведомства «Стопкоронавирус» отмечают, что за сутки в Башкирии выписали 40 человек, которые вылечились от коронавируса.
Больных коронавирусом в Башкирии в тяжелом состоянии содержат в специализированных больницах. На карантин по коронавирусу в республике частично или полностью закрыты пять медицинских учреждений.
Если говорить о количестве заболевших, то больше всего их по-прежнему в больницах Уфы, а на втором месте находится Белебей. В минздраве республики утверждают, что в больнице Белебея нет развития сценария, подобному возникновения очага коронавируса в РКБ Куватова.
ИСТОЧНИК KP.RU