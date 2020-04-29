2020-04-29T10:54:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось на 60 человек

Последние данные по распространению коронавируса в республике на 29 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Прирост заболевших в сутки составил 60 человекПрирост заболевших в сутки составил 60 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пришли новые оперативные данные от федерального портала «Стопкоронавирус. РФ» - в Башкирии зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом общее число зараженных по состоянию на 29 апреля 2020 года составило 691 человек. Что касается погибших от осложнений опасного вируса, то за последние сутки вновь не зафиксировано ни одного смертельного случая. Общее число жертв COVID-19 В Башкирии по-прежнему составляет 14 человек. Что касается выздоровевших, то новых данных пока не представлено, об этом сообщат позже на очередном брифинге.

Ранее на брифинге заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала, что у большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме, они чувствуют себя удовлетворительно, 112 человек вообще проходят лечение амбулаторно. А вот 31 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 из этих пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

Также отмечается, что вспышка коронавируса затронула почти все районы Башкирии: больше всего зараженных находятся в уфимских клиниках – РКБ, Демской ГКБ, республиканской инфекционной клинике. Также много пациентов с подтвержденным COVID-19 (44 по состоянию на 28 апреля) госпитализированы в Белебеевскую центральную районную больницу. Среди зараженных есть и врачи, поэтому минздрав республики опасается, чтобы не повторился сценарий с РКБ.

- Ситуация такая же, как была в начале в РКБ. Этот очаг будет устранен, пациентов по выздоровлению будут выписывать, а новые медики приступят к лечению пациентов, - уточнила Ирина Кононова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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