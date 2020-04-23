Рустема Ахмадинурова назначили вице-спикером парламента Башкирии

23 Апр 2020 2020-04-23T16:22:04+03:00

Он будет работать на общественных началах

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Сегодня, 23 апреля, на пленарном заседании в парламенте Башкирии на должность вице-спикера Госсобрания избрали руководителя исполкома «Единой России» Рустема Ахмадинурова. О том, что он претендует на этот пост, официально было объявлено только вчера.

«Поздравляю коллегу! Уважаемый избирателями и депутатами человек. Уверен, его опыт и знания пригодятся в новой должности», – написал депутат Курултая Рустам Ишмухаметов на своей странице в фейсбуке.

Напомним, деятельность Ахмадинурова не затронет бюджет – он будет работать на общественных началах.

ИСТОЧНИК KP.RU