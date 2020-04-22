2020-04-22T08:42:04+03:00
Общество

Рустем Ахмадинуров претендует на место вице-спикера Курултая Башкирии от партии власти

Предложение рассмотрят уже в этот четверг
Рустем АХУНОВ
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Руководителя исполкома «Единой России» в Башкирии Рустема Ахмадинурова выдвинули на должность вице-спикера Госсобрания Башкирии.

В пресс-службе Курултая республики сообщили, что предложение поступило от фракции «Единой России». Голосование по этому вопросу в Госсобрании планируют провести уже в этот четверг, 23 апреля.

В Курултае подчеркивают, что работа Ахмадинурова не затронет бюджет – он будет трудиться на общественных началах.

- Его опыт и лучшие профессиональные качества будут востребованы на площадке Госсобрания. Они позволят добиться успехов в укреплении законодательной базы республики, - сообщили в пресс-службе законодательного органа.

С партией власти 52-летний Ахмадинуров связан с 2002 года – именно тогда он начал руководить отделом по связям с общественностью регионального исполкома. В 2004 Ахмадинуров возглавил уфимский филиал РГСУ. В 2017 году Рустем Ахмадинуров стал гендиром хоккейного клуба «Зоркий» в Красногорске, который в тот момент возглавлял Радий Хабиров. Руководителем исполкома «Единой России» в Башкирии Ахмадинуров стал в начале 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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